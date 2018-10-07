МИД не будет закрывать консульства в России, - Климкин

МИД не будет закрывать консульства России в украинских городах.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "UA Харьков".

По его словам, если Украина закроет российские консульства, РФ закроет украинские. Это приведет к тому, что дипломаты будут лишены возможности оказывать помощь украинцам в РФ.

Климкин подчеркнул, что российские дипломаты в Украине "занимаются деятельностью, которая присуща деятельности спецслужб".

"Но вопрос заключается в следующем: во-первых, у нас нет дипломатических отношений с РФ по содержанию. В нас нет послов, дипломаты не занимаются какой-то политической или иной деятельностью. Наши дипломаты - они просто помогают украинцам, в том числе политзаключенным", - заявил министр.

По словам Климкина, консульское присутствие в России является важным, потому что украинские дипломаты помогают политзаключенным, другим украинцам, и даже во время войны в РФ постоянно находится почти 3 миллиона украинцев.

Глава МИД назвал деятельность дипломатов РФ "преступной", но заверил, что украинские органы власти могут контролировать их деятельность.

"То, что мы сейчас способны контролировать эту преступную деятельность, опять таки российских "дипломатов", - это 100%. Они находятся под пристальным контролем и не могут делать то, что делали раньше", - сказал Климкин, уточнив, что речь идет о периоде до 2014 года.