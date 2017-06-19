МИД Украины приветствовал решение ЕС продлить "крымский пакет" санкций в отношении РФ

19 июня 2017 г. 16:53
Источник: Новое Время
5 просмотров

В МИД Украины приветствовали решение Евросоюза о продлении "крымского пакета" санкций в отношении России.

В МИД подчеркнули, что Украина благодарна за последовательную политику ЕС в отношении непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя и принятие Советом ЕС по процедуре "без обсуждения" решения продлить на 12 месяцев срок действия "крымского пакета" санкций против РФ.

"Мы высоко ценим постоянное внимание ЕС к развитию ситуации в оккупированном Крыму, которая характеризуется серьезными системными нарушениями в области прав человека, в частности нарастанием репрессий со стороны оккупационных властей против этнических украинский и крымских татар", - говорится в сообщении.

Дипломаты добавили, что санкционные политика со стороны международных партнеров Украины и последовательное осуждение действий Кремля является одним из эффективных инструментов международного давления на государство-оккупанта.

"Рассчитываем также на продление срока действия секторальных и экономических санкций ЕС против России и полной имплементации Москвой своих международных обязательств и прекращения агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе", - говорится в сообщении.

19 июня Евросоюз продлил санкции в отношении России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя до 23 июня 2018 года.

Санкции включают запрет на импорт продукции из Крыма и Севастополя в ЕС, на европейские инвестиции в оккупированном полуострове, а также распространяются на экспорт товаров и технологий.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.