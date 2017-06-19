МИД Украины приветствовал решение ЕС продлить "крымский пакет" санкций в отношении РФ

В МИД Украины приветствовали решение Евросоюза о продлении "крымского пакета" санкций в отношении России.

В МИД подчеркнули, что Украина благодарна за последовательную политику ЕС в отношении непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя и принятие Советом ЕС по процедуре "без обсуждения" решения продлить на 12 месяцев срок действия "крымского пакета" санкций против РФ.

"Мы высоко ценим постоянное внимание ЕС к развитию ситуации в оккупированном Крыму, которая характеризуется серьезными системными нарушениями в области прав человека, в частности нарастанием репрессий со стороны оккупационных властей против этнических украинский и крымских татар", - говорится в сообщении.

Дипломаты добавили, что санкционные политика со стороны международных партнеров Украины и последовательное осуждение действий Кремля является одним из эффективных инструментов международного давления на государство-оккупанта.

"Рассчитываем также на продление срока действия секторальных и экономических санкций ЕС против России и полной имплементации Москвой своих международных обязательств и прекращения агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе", - говорится в сообщении.

19 июня Евросоюз продлил санкции в отношении России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя до 23 июня 2018 года.

Санкции включают запрет на импорт продукции из Крыма и Севастополя в ЕС, на европейские инвестиции в оккупированном полуострове, а также распространяются на экспорт товаров и технологий.