Министр обороны Полторак уволился с военной службы

13 октября 2018 г. 18:54
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Президент Петр Порошенко удовлетворил рапорт об увольнении с военной службы генерала армии, министра обороны Степана Полторака.
 
Об этом Глава государства сообщил в своем Facebook.
 
Как пояснил Президент, решение связано с тем, что в соответствии с требованиями Закона« О национальной безопасности Украины », уже с 1 января 2019 должность Министра обороны должно занимать гражданское лицо.  Полторак  подал рапорт об увольнении с военной службы, а Президент его принял. При этом, он предложил Полтораку продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра.
 
Кроме того, генералу был вручен орден Богдана Хмельницкого І степени. Порошенко подчеркнул, что как Верховный Главнокомандующий полностью доверяет Министру обороны, ведь с ним любой, не задумываясь, пошел бы в разведку.
 
 

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