Министр обороны Полторак уволился с военной службы

Президент Петр Порошенко удовлетворил рапорт об увольнении с военной службы генерала армии, министра обороны Степана Полторака.

Об этом Глава государства сообщил в своем Facebook.

Как пояснил Президент, решение связано с тем, что в соответствии с требованиями Закона« О национальной безопасности Украины », уже с 1 января 2019 должность Министра обороны должно занимать гражданское лицо. Полторак подал рапорт об увольнении с военной службы, а Президент его принял. При этом, он предложил Полтораку продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра.