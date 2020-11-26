Минск введет санкции против украинских чиновников

Минск подготовил санкции против ряда официальных лиц Украины, заявил в четверг, 26 ноября, глава МИД Беларуси Владимир Макей, пишет БелТА.

Присоединение Украины к санкциям ЕС он назвал "недружественным шагом".

"Мы не можем расценивать данный шаг иначе как абсолютно недружественный шаг и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси", - сказал Макей.

По его словам, решение Киева демонстрирует непоследовательность политики страны.

"Мы рассматриваем это как насмешку над здравым смыслом", - подчеркнул министр.

В связи с этим Минск подготовил санкционный список украинских чиновников.

"На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства", - сказал Макей.

Напомним, 20 ноября, семь стран - партнеров ЕС, в том числе Украина, присоединились к санкциям в отношении властей Беларуси, введенных в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".

В ответ Минск решил включить представителей руководства Евросоюза и ряда европейских стран в санкционные списки и приостановить диалог с ЕС по правам человека.