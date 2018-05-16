Минюст запустил открытый реестр предприятий-должников по зарплате

Министерство юстиции запустило открытый реестр предприятий-должников по зарплате.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"Мы запустили публичный электронный реестр злостных должников по выплате заработной платы. В него вошли предприятия как государственной, так и корпоративной форм собственности. Каждый желающий сможет без каких-либо препятствий через портал erb.minjust.gov.ua проверить, платит ли конкретное предприятие зарплату своим работникам. Особенно актуальной эта информация может быть для бизнесменов для принятия правильного решения, стоит ли иметь дело с тем или иным контрагентом", - подчеркнул министр юстиции Павел Петренко.

Он также отметил, что в список попали "все без исключения должники", а также в каждом регионе опубликована "Доска позора" неплательщиков.

По словам Петренко, со 2 апреля, когда стартовала кампания по взысканию долгов с неплательщиков зарплат, начали действовать спецгруппы госисполнителей по исполнению таких производств, а также была внедрена система мониторинга показателей динамики задолженности.

"С начала 2018 года органами юстиции взыскано почти 170 млн гривен долгов по выплате заработной платы в пользу около 13 тыс. человек. Если до начала работы штабов Минюста ежемесячный уровень погашения долгов составил 32,3 млн грн, то после старта кампании только за полтора месяца нами взыскано уже 73,8 млн грн долгов по зарплатам по всей стране", - добавил министр юстиции.