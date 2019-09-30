 

На Чонгаре ФСБ пыталась завербовать украинца для шпионажа в пользу РФ

30 сентября 2019 г. 17:13
Источник: Интерфакс-Украина
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Прокуратура Автономной Республики Крым получила информацию об очередной попытке вербовки гражданина Украины для шпионажа в пользу Федеральной службы безопасности РФ.

"В правоохранительные органы автономии обратился гражданин Украины, который в сентябре 2016 года во время пребывания на оккупационном "пункте пропуска" "Джанкой" был доставлен российскими пограничниками к представителям ФСБ. Сотрудники вражеской спецслужбы пытались склонить указанного гражданина к негласному сотрудничеству в интересах ФСБ РФ, а именно собирать и передавать информацию о местах дислокации военной техники Вооруженных сил Украины в Геническом районе Херсонской области и членов Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и крымско-татарского батальона "Аскер", - говорится в сообщении.

Прокуратура АРК отмечает, что украинец не совершил никаких действий, связанных с исполнением преступного задания, и добровольно обратился к представителям правоохранительных органов автономии.

 

 

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