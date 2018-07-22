На Донбасс прибыла министр из Канады

22 июля 2018 г. 17:30
Источник: Левый берег
19 просмотров

В воскресенье, 22 июля, Министр международного развития и франкофонии Мари-Клод Бибо приехала на Донбасс в рамках своего визита в Украину, чтобы ознакомиться с ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"22 июля в Донецкой области состоялась встреча командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева с делегацией Канады во главе с министром международного развития и франкофонии Мари-Клод Бибо. В мероприятии также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук, руководитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу и другие", – отмечается в сообщении.

В частности, канадской делегации были представлены видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавших нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

Наев также поблагодарил Бибо за "поддержку и солидарность с народом Украины в борьбе с российским агрессором". Командующий ООС также отметил вклад правительства Канады в развитие Вооруженных Сил Украины.

"Мы убеждены, что Украина и Канада и в дальнейшем, в подтверждение двусторонних отношений особого партнерства, безусловно и неуклонно будут выполнять взятые на себя обязательства и углублять их в экономической, политической, гуманитарной, культурной и сфере безопасности", – отметил Наев.

Визит Мари-Клод Бибо в Украину начался 19 июля.

Она встретилась в Киеве с премьер-министром Владимиром Гройсманом и членами правительства, после чего поехала в регионы Украины: в Харьковскую область, Днепр и Донецкую область.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.