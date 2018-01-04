На Харьковщине чиновник ГФС и офицер военкомата погорели на крупных взятках. Подробности

Главного ревизора-инспектора управления аудита ГУ ГФС Харьковщины силовики задержали непосредственно при получении взятки. По информации пресс-секретаря Юрия Луценко Ларисы Сарган чиновник получил 250 000 гривен от частного предпринимателя за уменьшение суммы начисленных штрафов при проверке на этом предприятии.

Деньги инспектор получил все сразу, после чего был задержан правоохранителями. В пресс-службе ГФС от каких-либо комментариев сегодня отказались. Сейчас следственные действия продолжаются.

Еще одно громкое задержание провели в Чугуеве. На этот раз в получении неправомерной выгоды подозревают заместителя военного комиссара районного военкомата. За 700 долларов военнослужащий обещал признать мужчину непригодным к военной службе. Задержали военнослужащего с поличным.

Военная прокуратура сил АТО открыла уголовное производство по статье «получение взятки». Расследование продолжается. Если вину офицера докажут, ему грозит до 12 лет лишения свободы и лишения воинского звания.

