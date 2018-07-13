На «Интере» не согласны с назначенным штрафом за концерт на День Победы

На телеканале не усматривают нарушения законодательства Украины во время программы "Победа. Одна на всех".

Телеканал "Интер" будет обжаловать решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о наложении штрафа в связи с трансляцией программы ко Дню Победы "Победа. Одна на всех".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы канала.

Согласно заявлению компании, внеплановая выездная проверка канала "не предоставила аргументированных и обоснованных подтверждений нарушения законодательства".

"Свои возражения на безосновательные обвинения телеканал подал в Нацсовет. Среди прочего телеканал отметил, что к государственному празднику День Победы над нацизмом во Второй Мировой войне (День Победы) была приурочена тематическая передача "Победа. Одна на всех".

В программе "Интер" открыто осудил нацизм и напомнил о роли Украины в победе над ним. Осуждение нацизма является нормой для демократических обществ в течение последних 70 лет, в том числе и на законодательном уровне.

В 2006 году ПАСЕ в резолюции "О борьбе с возрождением нацистской идеологии" среди прочего отметила, что преступная деятельность нацистской политики и действий была безапелляционно доказана и осуждена военным трибуналом в Нюрнберге в 1945-1946 годах", - считают на "Интере".

При этом на телеканале убеждены, что высказывания, которые употреблялись во время программы, якобы свидетельствуют исключительно об осуждении нацизма как проявление фашизма. "Телеканал "Интер" будет защищать интересы своих телезрителей и обжалует решение Нацсовета в судебном порядке", - подчеркнули в обращении.

Напомним, телеканал показал 9 мая концерт ко Дню Победы, где ведущие рассказали о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

Как сообщалось ранее, 11 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Интер" на 4 млн 46 тыс. гривен.

Ранее, в 2016 году, офис телеканала "Интер" становился объектом блокировки и даже нападений представителей радикальных организаций.