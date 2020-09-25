На место мэра Харькова претендуют 15 человек.

Именно столько претендентов, как сообщили в городской территориальной избирательной комиссии, успели подать документы на регистрацию.

Речь идет о действующем городском голове Геннадии Кернесе (блок «Успешный Харьков»), губернаторе Алексее Кучере («Слуга Народа»), народном депутате Александре Фельдмане («ОПЗЖ»), волонтере Олеге Абрамычеве («Европейская солидарность»), антикоррупционере Игоре Черняке («Блок Юлии Светличной «Разом»).

Также документы подали: предприниматель Ирина Денисова («За майбутнє!»), Георгий Лаговский (партия «Удар»), Никита Соловьев («Демсокира»), Александра Нарижная (партия «Голос»), Сергей Кушнарев («Перемога Пальчевского»), Игорь Приходько из «Батьківщини», а также самовыдвиженцы Михаил Добкин, Валерий Безлепкин, Денис Ярославский и Пилипенко Наталья.

За места в горсовете претендуют 17 партий: «Успешный Харьков», «Европейская солидарность», «ОПЗЖ», «Батькивщина», Партия пенсионеров Украины, партия «Перемога Пальчевского», ВО «Свобода», партия «Слуга народа», партия «Удар», партия Анатолия Шария, партия «Голос», «Демсокира», партия «За майбутнє!», партия «Наш край», блок Юлии Светличной «Разом», партия «Сила и честь», партия «Акцент».

В течение 5 дней члены ТИК рассмотрят принятые документы и примут решение о регистрации, после чего участников процесса можно будет считать официальными кандидатами.

Напомним, прием документов закончился накануне в полночь.