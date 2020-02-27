На сессии облсовета рассматривают вопрос об отставке первого зампредседателя

Как сообщалось, сегодня в Харькове проходит заседание сессии облсовета.

Первым вопросом на сессии было снятие первого заместителя председателя облсовета Виктора Коваленко.

По словам инициативной группы, причина - предложение 46 депутатов, при этом почему именно они внесли эти предложения, они не пояснили.

В этой ситуации фракция «Самопомич» отказалась голосовать, а сам Коваленко прокомментировал эту ситуацию лишь под давлением депутатов.

Он сказал, что это исключительно политическое решение, так как никаких претензий к нему не было.

То что это политическое решение, подтвердил и Скоробагач, ещё один зам, глава инициативной группы Василий Кухар заявил, что необходимо выносить вопрос без ссоры, если уж Коваленко не нашел времени поговорить с теми депутатами, которые выступили за его смещение.

После этого депутаты перешли к процедуре тайного голосования.