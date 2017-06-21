На сессию горсовета не пустили депутатов

21 июня 2017 г. 10:36
384 просмотра

13 сессия городского совета началась со скандала.

Как сообщает корреспондет АТН, полиция и работники муниципальной охраны заблокировали центральные и боковые входы в ожидании Андрея Лесика, которого ранее лишили депутатского мандата.

Вместе с ним не попало около 10 депутатов, в том числе и представители фракции Самопомич. Несколько все же смогли прорваться, в том числе Игорь Черняк. Они поднялись в зал и потребовали открыть уголовное производство по факту препятствования депутатской деятельности. Кернес пообещал разобраться, но сессию продолжил, не обращая внимание на стоящего за трибуной Черняка.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.