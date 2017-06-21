На сессию горсовета не пустили депутатов

13 сессия городского совета началась со скандала.

Как сообщает корреспондет АТН, полиция и работники муниципальной охраны заблокировали центральные и боковые входы в ожидании Андрея Лесика, которого ранее лишили депутатского мандата.

Вместе с ним не попало около 10 депутатов, в том числе и представители фракции Самопомич. Несколько все же смогли прорваться, в том числе Игорь Черняк. Они поднялись в зал и потребовали открыть уголовное производство по факту препятствования депутатской деятельности. Кернес пообещал разобраться, но сессию продолжил, не обращая внимание на стоящего за трибуной Черняка.