Набсовет НОТУ отменил решение об увольнении Зураба Аласании

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины отменил свое решение о досрочном расторжении контракта с председателем правления "Суспільного" Зурабом Аласанией.

Об этом Зураб Аласания сообщил на своей странице в Facebook.

"Наблюдательный совет собрался и отменил свое решение о досрочном прекращении контракта. Это означает, что через несколько дней, с момента обнародования протокола заседания НС, я буду восстановлен на позиции председателя правления ПАО НСТУ и продолжу работать (впрочем, я и не останавливался). Отдаю должное Набсовету "Суспільного" и считаю это честным и мужественным поступком", - говорится в сообщении.

"Наши отношения достаточно сложные, но в стране все гораздо сложнее. Подобное "обнуление" ситуации и восстановления статус-кво в независимом мовникові, надеюсь, станет первым шагом к слаженной работе вместе", - добавил Аласания.

Как сообщалось, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины поддержал решение о досрочном расторжении контракта с председателем правления ПАО НОТУ Зурабом Аласанией.

19 июня Аласания сообщил, что Шевченковский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины о досрочном расторжении контракта с ним.

24 июня Аласания заявил, что уволился с должности председателя правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Зураб Аласания был избран наблюдательным советом ПАО НОТУ на должность председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины 10 апреля 2017 года.