Началась сессия Харьковского городского совета

Сегодня, 18 декабря, в Харькове началась тридцать вторая сессия Харьковского городского совета VII созыва.

Заседание началось с минуты молчания, которой почтили память погибшего на Донбассе нацгвардейца Сергея Михальчука.

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, представители Харьковского областного совета, члены исполнительного комитета горсовета, главы райадминистраций, общественность и СМИ.

Для работы на сессии зарегистрировались 63 депутата.

В повестку дня включены 113 вопросов и «Разное».

