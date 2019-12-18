Началась сессия Харьковского городского совета

18 декабря 2019 г. 10:00
Автор: Лариса Говина
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Сегодня, 18 декабря, в Харькове началась тридцать вторая сессия Харьковского городского совета VII созыва.

Заседание началось с минуты молчания, которой почтили память погибшего на Донбассе нацгвардейца Сергея Михальчука.

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, представители Харьковского областного совета, члены исполнительного комитета горсовета, главы райадминистраций,  общественность и СМИ.

Для работы на сессии зарегистрировались 63 депутата.

В повестку дня включены 113 вопросов и «Разное».
 

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