Началась сессия Харьковского горсовета

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16 октября 2019 г. 10:10
Автор: Марина Николаева
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Тридцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва сессия горсовета стартовала.

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, представители Харьковского облсовета, руководство райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировалось 67 депутатов.

В повестке дня - более 70 вопросов среди которых - пробивка дороги от улицы Академика Павлова до улицы Моисеевской, которая пройдет через рынок «Барабашово».

Также в повестке дня числится переименование станции метро «Московский проспект» на «Турбоатом».

Также будут рассматривать вопрос выделения помощи ХТС на выплату зарплат работникам предприятия.

Кроме того, запланировано обсуждение бюджетных, земельных вопросов и вопросов транспорта.

 

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