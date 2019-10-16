Началась сессия Харьковского горсовета

Тридцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва сессия горсовета стартовала.

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, представители Харьковского облсовета, руководство райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировалось 67 депутатов.

В повестке дня - более 70 вопросов среди которых - пробивка дороги от улицы Академика Павлова до улицы Моисеевской, которая пройдет через рынок «Барабашово».

Также в повестке дня числится переименование станции метро «Московский проспект» на «Турбоатом».

Также будут рассматривать вопрос выделения помощи ХТС на выплату зарплат работникам предприятия.

Кроме того, запланировано обсуждение бюджетных, земельных вопросов и вопросов транспорта.