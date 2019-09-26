Нацсовет лишил лицензии "112 Украина"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу "112 Украина".

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Нацсовета.

Напомним, на прошлой неделе Шестой апелляционный суд разрешил Нацсовету принять решение по лицензии "112 Украина".

Таким образом, предыдущее судебное решение, которым запрещалось принимать решение по лицензии, было отменено.

Кроме того, Нацсовет объявлял предупреждение пяти региональным каналам, которые ретранслируют телеканал "112 Украина".