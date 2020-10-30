НАПК открыло Единый реестр электронных деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции возобновило доступ в Единый государственный реестр деклараций о доходах.

Об этом сообщается на сайте реестра.

"Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 29.10.2020 №1363-р доступ восстановлен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее во исполнение решения Конституционного суда Украины от 27.10.2020 №13-р / 2020 доступ к реестру деклараций был прекращен.

Напомним, 28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. То есть электронное декларирование в Украине с 28 октября фактически ликвидировано.

Во исполнение постановления КС Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций о доходах.

29 октября президент Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Открывая его, глава государства заверил, что система электронного декларирования в Украине продолжит работать. Он заявил, что в ближайшее время в Верховную Раду внесут соответствующие законопроекты.

Глава государства также отметил, что решение КСУ может привести к потере Украиной поддержки со стороны западных партнеров и прекращение кредитования украинской экономики.