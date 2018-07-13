Нардеп Шахов и министр Насалик подрались на улице в Киеве (видео)

Депутат Верховной Рады Сергей Шахов и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в пятницу утром подрались на Прорезной улице в центре Киева.

Видео конфликта опубликовал бывший нардеп, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем фейсбуке.

Шахов с микрофоном в руках остановил на Прорезной автомобиль Насалика и устроил посреди улицы импровизированный митинг, потребовав выплатить зарплаты шахтерам, он передал микрофон Насалику, но почти сразу же начал вырывать его обратно.

Это привело к драке. Нардепа и министра разняли полицейские.

После этого Насалик оставил автомобиль на проезжей части и пошел в Верховную Раду на "час вопросов к правительству" пешком.

Напомним, что за последние недели в Киеве прошло несколько шахтерских митингов. По словам забастовщиков, сейчас сумма задолженности доходит до 1,1 миллиарда гривен. На разных предприятиях задержка по зарплате составляет от двух до трех месяцев. Среди причин – "безосновательное и существенное уменьшение финансирования отрасли" и "тотальная коррупция в угольной промышленности".