Навальный выложил в Интернет разговор со своим отравителем

Издание The Insider опубликовало новые детали отравления “Новичком” Алексея Навального. Российский оппозиционер сам узнал об этом от одного из группы отравителей. Он позвонил военному химику из секретной группы ФСБ Константину Кудрявцеву, представился помощником секретаря Совета безопасности РФ и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. По телефону ФСБ-шник рассказал, что нервно-паралитическое боевое вещество нанесли на белье Навального.

Всего Навальный через специальное приложение, изменяющее номер телефона, позвонил нескольким своим отравителям. Кудрявцев думал, что ему звонит коллега. Этот номер использовался сотрудниками ФСБ для связи с высокопоставленными офицерами.

Навальный рассказал, что попросил Кудрявцева прояснить детали отравления для отчетности. Кудрявцев выложил ему все детали операции. Он считает, что Навальный не выжил бы, если бы пилот не так быстро посадил самолет, а медики в аэропорту не ввели бы ему атропин.

Сотрудник ФСБ признался, что яд Навальному наносили на нижнее белье (паховую область трусов). В разговоре Кудрявцев сказал, что именно он отвечал за сокрытие следов “Новичка”.

Помогали сотрудникам ФСБ сотрудники омской транспортной полиции. Кудрявцев сказал, что они выдали им одежду Навального –вещественное доказательство - которую потом обработали «раствором» для уничтожения всех следов «Новичка».