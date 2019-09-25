Назначен новый глава Нацполиции Украины

На должность руководителя Нацполиции назначен заместитель главы Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который находится на закрытом заседании правительства.

"У Национальной полиции новый руководитель - генерал Игорь Клименко", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Ранее он сообщил, что МВД предложило назначить Клименко на эту должность.

Клименко с 1998 по 2004 год работал в структуре управления МВД в Харьковской области, затем – Департамента кадрового обеспечения МВД, который возглавил в 2015 году.

Был назначен на новую должность заместителя руководителя Нацполиции - начальника департамента кадрового обеспечения в октябре 2017 года. С марта 2018 года – замглавы Национальной полиции.

Как сообщалось, 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что принял решение подать в отставку с этого поста. Соответствующий рапорт он передал министру внутренних дел арсену Авакову.