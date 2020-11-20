Назначена сессия Харьковского городского совета

2 декабря состоится сессия Харьковского городского совета.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета Александр Новак, который исполняет обязанности мэра Геннадия Кернеса, пока город ской голова проходит лечение в немецкой клинике.

В повестке дня значатся 20 вопросов и разное.

На сессии планируется внести изменения в бюджет и сметы расходов городских программ, а также в Регламент горсовета, структуру исполнительных органов и положений исполнительных органов.

Начало заседания – в 10:00.

Напомним, ранее первый вице-мэр Игорь Терехов заявлял, что переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес вернется в Украину до проведения первой сессии горсовета.