Назначена сессия Харьковского городского совета

20 ноября 2020 г. 19:13
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2 декабря состоится сессия Харьковского городского совета.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета Александр Новак, который исполняет обязанности мэра Геннадия Кернеса, пока город ской голова проходит лечение в немецкой клинике.

В повестке дня значатся 20 вопросов и разное.

На сессии планируется внести изменения в бюджет и сметы расходов городских программ, а также в Регламент горсовета, структуру исполнительных органов и положений исполнительных органов.

Начало заседания – в 10:00.

Напомним, ранее первый вице-мэр Игорь Терехов заявлял, что переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес вернется в Украину до проведения первой сессии горсовета.

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