Неспокойная ситуация на "Барабашово": кому выгоден конфликт?

Около 80 представителей «Национального корпуса» накануне пытались захватить одну из площадок торгового центра «Барабашово». Именно так расценили визит молодых людей представители концерна. На этом торговом объекте, который до недавнего времени считался как неактивный, контролеры незадолго до столкновения обнаружили незаконную деятельность. На просьбу показать какие-либо документы, подтверждающие работу предприниматели ответили отказом.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ «Барабашово»

Чтобы избежать каких-то противоправных действий - расхищения товара, либо незаконного проникновения на объект - была проинформирована администрация торгового центра, и было сообщено в органы Нацполиции, и прекращен доступ на торговый объект

По словам Сергея Зайцева, на момент, когда полицейские прибыли на объект для того, чтобы проконтролировать ситуацию, в противовес им у торговой площадки собрались предприниматели из так называемых «инициативных групп» вместе с «Нацкорпусом», которые силой пытались проникнуть на объект.

Между тем в «Нацкорпусе» уверяют, что к физической силе во время вышеупомянутого конфликта не прибегали. Более того, ее применяли именно по отношению к ним. И уверяют, что «Нацкорпус» категорически против решения любых противоречий путем применения силы. Говорят, что видят ситуацию как решение всех конфликтов в правовом гражданском поле с привлечением адвокатов и юристов.

А вот полиция к расследованиям подобных случаев уже подключилась.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ «Барабашово»

Помимо того, что это мешает ведению нормального бизнеса более 15 тысяч предпринимателей, а также дестабилизирует ситуацию в регионе в целом. Я могу сказать, что, насколько нам известно, открыто порядка 10 уголовных производств по факту дестабилизации ситуации на территории торгового центра

По мнению администрации торгового центра «Барабашово», такие действия - не что иное, чем желание отдельных политических сил самопиара, результаты которого пожинают предприниматели.