Новым генсеком ОБСЕ впервые назначили женщину

Новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назначена немецкий дипломат Хельга Шмид.

Совет министров ОБСЕ официально утвердил кандидатуру дипломата из ФРГ Хельги Шмид на посту генсека ОБСЕ. При этом в данный момент Хельга Шмид является генеральным секретарем Европейской службы внешних связей, пишет DW.

59-летняя Шмид сменила на посту генсека ОБСЕ Томаса Гремингера и стала первой женщиной, занимающей данную должность.

Официальный Берлин будет всеми силами поддерживать Шмид, подчеркнул министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас. Он добавил, что не может представить себе "лучшей кандидатуры" на пост генсека ОБСЕ и особо выделил "большое доверие" к Шмид.

Накануне мы писали о том, что Хельга Шмид будет назначена новым генеральным секретарем ОБСЕ. На посту она пробудет три года.

Также напомним, что Венгрия обратилась в ОБСЕ из-за Закарпатья. МИД Венгрии намерен инициировать консультации по дальнейшему блокированию членства Украины в НАТО.