Новый спецтранспорт, повышение зарплат спасателей и решения жилищного вопроса. В университете гражданской защиты встречали делегацию из Киева

Олег Ляшко встретился со спасателями области и курсантами университета гражданской защиты. Народный депутат заверил, что делает все возможное для увеличения зарплат пожарных и спасателей, а также обновления материально-технической базы отрядов.
Олег Ляшко, лидер радикальной партии, народный депутат
Ми добилися збільшення заробітної плати - сьогодні менше 7 тисяч ніхто не отримує. Мінімум 7 тисяч гривень, а далі залежно від вислуги, від звань від інших факторів. Я хочу, коли ви закінчите навчання, щоб ви прийшли, й у вас була достойна зарплата. От 90 мільйонів на придбання житла, на реконструкцію житла, для того щоб рятувальники поженики отримали нове житло. Третє - мільярд гривень у бюджеті цього року на придбання спеціальної пожежної техніки
После общения на плацу состоялась передача ключей от шести укомплектованных МАЗов руководителям подразделений пожарных.
Олег Ляшко, лидер радикальной партии, народный депутат
Зараз вручили шість автомобілей, але для Харківської області, яка величезна, де мільйони людей - це насправді дуже мало. Тому зробимо все для того, щоб і в цьому році як мінімум 10-15 автомобілей знову було вручено для Харківської області, щоб вони рятували життя наших людей українців
Также спасатели получили от нардепа благодарности, именные часы, а курсанты - футбольные мячи.