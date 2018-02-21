Новый спецтранспорт, повышение зарплат спасателей и решения жилищного вопроса. В университете гражданской защиты встречали делегацию из Киева

Олег Ляшко встретился со спасателями области и курсантами университета гражданской защиты. Народный депутат заверил, что делает все возможное для увеличения зарплат пожарных и спасателей, а также обновления материально-технической базы отрядов.

Олег Ляшко, лидер радикальной партии, народный депутат

Ми добилися збільшення заробітної плати - сьогодні менше 7 тисяч ніхто не отримує. Мінімум 7 тисяч гривень, а далі залежно від вислуги, від звань від інших факторів. Я хочу, коли ви закінчите навчання, щоб ви прийшли, й у вас була достойна зарплата. От 90 мільйонів на придбання житла, на реконструкцію житла, для того щоб рятувальники поженики отримали нове житло. Третє - мільярд гривень у бюджеті цього року на придбання спеціальної пожежної техніки