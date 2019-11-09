О том, что разведение войск произошло, можно будет говорить через трое суток - СЦКК (видео)

09 ноября 2019 г. 16:16
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О том, что разведение войск в Петровском произошло, можно будет говорить через трое суток после его начала, когда это будет подкреплено соответствующими отчетами ОБСЕ.

Об этом пресс-центре ООС рассказал представитель СЦКК.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Петровском на Донбассе началось разведение сил и средств.

Разведение сил и средств сторон конфликта уже произошло на двух участках - №1 в районе поселка Станица Луганская и №2 в районе города Золотое Луганской области.

Процесс отвода на каждом участке должен занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток.

Как отмечается, после того, как отведение сил фактически произойдет, начнется этап разминирования и уборка фортификационных сооружений.

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