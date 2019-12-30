Обмен пленными: в Харьковскую область вернулись трое военных и медсестра

Обнародованы короткие биографические данные украинцев, находившихся в заключении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые были освобождены 29 декабря в ходе обмена удерживаемыми.

Список освобожденных украинцев опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Среди них – 12 военных, 15 женщин, журналист и гражданские лица.

Как сообщалось, среди освобожденных есть житель Харьковщины - Фурсов Роман Викторович, 1976 года рождения. Военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады, он считался погибшим в бою 23 ноября в районе села Крымское (Новоайдарский район Луганской области). Позже стало известно, что Роман Фурсов в плену с 23 ноября 2017 года.

Также в списке освобожденных числятся еще трое жителей Харьковщины – двое мужчин и женщина.

Это – Дуванов Ким, Кориньков Александр и Марина Чуйкова.

Дуванов Ким Владимирович, военный, 1971 года рождения. Командир 1-го зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода мотопехотного батальона. В мае 2019 года он и еще семь военнослужащих Вооруженных сил Украины были захвачены боевиками близ населенного пункта Оленевка.

Кориньков Александр Александрович, военный, 1991 года рождения. Проживал в г. Кропивницком. В феврале 2015 года был захвачен во время выполнения боевого задания в Дебальцевском окружении в Донецкой области. Александр вместе с Сергеем Глондарем выводили колонны украинских военных из г. Дебальцево и попали во вражескую засаду.

Чуйкова Марина Владимировна, медсестра из Горловки.

Всего на подконтрольную Украине территорию 29 декабря вернулись 76 человек.