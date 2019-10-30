Обстрелы в Золотом-4 были за пределами участка разведения сил - пресс-центр ООС

Как сообщалось, в среду утром пресс-центр ООС опубликовал отчет о зафиксированных обстрелах в Золотом-4, где вчера началось разведение сил.

Условием разведения было семидневное перемирие (то есть, полное отсутствие обстрелов) на этом участке фронта.

В то же время в новом отчете говорится об обстрелах со стороны пророссийских формирований 28 октября - то есть за день до начала разведения.

Однако, как пояснили BBC News Украина в пресс-центре ООС, указанные обстрелы произошли "за границей участка разведения".

В опубликованном отчете Общего центра по контролю и координации прекращении огня (СЦКК) указывается, что 28 октября вечером зафиксировали два обстрелы из стрелкового оружия "в направлении населенного пункта Золотое-4".

На следующий день представители СЦКК провели фотофиксацию обстрелов и установили, что были обстреляны два частных дома.

Огонь велся из стрелкового оружия калибра 7,62 - то есть, это мог быть автомат, пулемет или снайперская винтовка.

От обстрелов никто из людей не пострадал.

"Сам участок разведения небольшой, тогда как периметр Золотого достаточно большой - около 13 км. И обстрелы там случаются на разных участках. Описанный обстрел произошел за пределами участка разведения", - рассказал представитель пресс-центре ООС.

Таким образом, можно сделать вывод, что зафиксированный обстрел не является причиной для прекращения разведения сил под Золотым.

Золотое-4 - один из пригородов Золотого, его прежнее название - Партизанское.

Как следует из сообщения СЦКК, обстрел 28 октября произошел на улицах Орехова и Довженко - самой восточной части Золотого-4.

А сам огонь велся с другого пригорода - Золотого-5 (Марьевка), который находится в серой зоне ближе к позициям пророссийских формирований.

В то же время участок разведения в Золотом-4 находится чуть юго-западнее места обстрелов - в пригороде под названием Екатериновка.

По данным СММ ОБСЕ, именно там обстрелов не было уже больше недели, что и сделало возможным разведение.

Длина участка разведения сил у Золотого является закрытой информацией.

Впрочем, известно, что общая длина всех трех участков возможного разведения (в Станице Луганской, Золотом и Петровском-Богдановка) - 3 км.