Офис президента не будет переезжать с Банковой

Команда Владимира Зеленского больше не рассматривает варианты переезда Офиса президента в какое-либо другое здание.

После ряда заявлений о желании покинуть Банковую в ОП признали эту идею логистически и организационно нецелесообразной.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир сообщили в телефильме "100 дней президента Владимира Зеленского", в котором бывший актер "Квартала 95" Зеленский отвечал на вопросы актера Станислава Боклана.

Производителем фильма указано ООО "Квартал 95".