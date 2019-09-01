 

Офис президента не будет переезжать с Банковой

01 сентября 2019 г. 18:00
Источник: Зеркало недели
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Команда Владимира Зеленского больше не рассматривает варианты переезда Офиса президента в какое-либо другое здание.

После ряда заявлений о желании покинуть Банковую в ОП признали эту идею логистически и организационно нецелесообразной.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир сообщили в телефильме "100 дней президента Владимира Зеленского", в котором бывший актер "Квартала 95" Зеленский отвечал на вопросы актера Станислава Боклана.

Производителем фильма указано ООО "Квартал 95".

 

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