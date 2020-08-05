Окружной админсуд просят ликвидировать партию "Слуга народа"

05 августа 2020 г. 14:10
Источник: 112.ua
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В Окружной административный суд Киева поступил иск к министерству юстиции Украины с требованием отменить регистрационное свидетельство политической партии "Слуга народа". Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи Закона "О политических партиях в Украине" и определенной части положения о министерстве юстиции, которая заключается в невыполнении представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Также истец просит ОАСК обязать министерство юстиции осуществить представление в суд об аннулировании соответствующего регистрационного свидетельства.

ОАСК решает, открывать ли производство по данному иску.

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