Окружной админсуд просят ликвидировать партию "Слуга народа"

В Окружной административный суд Киева поступил иск к министерству юстиции Украины с требованием отменить регистрационное свидетельство политической партии "Слуга народа". Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи Закона "О политических партиях в Украине" и определенной части положения о министерстве юстиции, которая заключается в невыполнении представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Также истец просит ОАСК обязать министерство юстиции осуществить представление в суд об аннулировании соответствующего регистрационного свидетельства.

ОАСК решает, открывать ли производство по данному иску.