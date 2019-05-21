Опубликован первый указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, который 20 мая 2019 года официально приступил к исполнению обязанностей, подписал свой первый указ, который был обнародован на сайте президента.

Данный указ - о принятии им полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский принес присягу президента Украины.

Во время своей речи он заявил о том, что распустит Верховную Раду.