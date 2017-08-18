"Оскар" для манекена или как харьковские активисты Насирова высмеивали

18 августа 2017 г. 17:43
Автор: Наталья Белокудря
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Немногочисленная процессия с носилками, на которых лежал манекен с фотопринтом лица Романа Насирова, появилась у здания ГФС около трех часов дня. У ворот положили теплые одеяла и пледы, которые, по словам организаторов, предназначаются "бедным сотрудникам Государственной фискальной службы".

Ираклий Имнадзе, харьковский активист

Мы проводим подобную акцию в виде троллинга, они смеются над нами мы смеемся над ними в виде того цинизма, который имитировал господин Насиров, когда ему вручили подозрение ему якобы стало плохо, он закутался одеяло, поехал в Феофанию за это ему Оскар от активистов Харькова.

3 марта Романа Насирова отстранили от должности председателя ГФС Украины, он подозревается в злоупотреблении служебным положением. Весной суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток ареста с правом внесения залога. Уже 16 марта родные Насирова внесли за него залог в размере 100 миллионов гривен и он вышел на свободу. 27 июля НАБУ закончило следствие по делу Насирова, а уже 4 августа он вновь вернулся на работу в ГФС. Однако, как заявили фискалы, важных решений Насиров не принимает, бумаги не подписывает, а обязанности председателя ГФС по-прежнему выполняет его заместитель Мирослав Продан. На акции в Харькове активисты держат плакаты с надписями: "Свободу малому и среднему бизнесу", "Дерегуляция в экономике" за этим лозунгами, стоят вполне конкретные требования:

Валерия Гумбракович, участница акции

Мы хотим, чтобы у наших врачей, учителей, была достойная зарплата, чтобы была развитая инфраструктура, чтобы у нас был приятный инвестиционный климат- он не будет , если все будет разворовываться на высшем уровне, будет расти теневой сектор экономики, люди перестанут платить налоги еще в большей мере, ну это на самом деле страшно!

Из здания ГФС к митингующим никто не вышел, охрана также вопросов не задавала, так как митинг был согласован с горсоветом, говорят организаторы. Свое чучелко через время активисты унесли, а пледы и "Оскар" оставили.

 

Видео: 

Nasirov BellaKudra avi

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