Парубий подписал "языковой закон"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон № 5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Подписание состоялось после отклонения депутатами всех четырех проектов постановлений, которыми предлагалось отменить решение парламента о принятии этого закона.

"В ближайшие часы или дни он будет подписан президентом Украины", - сказал Парубий.

Перед этим Верховная Рада разблокировала возможность подписания закона об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного. Так, депутаты отклонили все четыре проекта постановлений, которыми предлагалось отменить решение парламента о принятии закона об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного. За проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 25 апреля о принятии в целом проекта закона "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного", поданный председателем фракции "Оппозиционный блок" Вадимом Новинским и его заместителем Александром Вилкулом, проголосовали всего 34 народных депутата из 339, зарегистрированных в сессионном зале.

За проект постановления, внесенный рядом депутатов от "Оппозиционного блока" и внефракционных, также проголосовали только 34 народных депутата из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, проект постановления депутата от "Оппоблока" Александра Долженкова поддержали 33 народных депутата из 336, зарегистрированных в сессионном зале. За еще один проект постановления, поданный депутатами от "Оппоблока" и внефракционных проголосовали 33 народных депутата из 337, зарегистрированных в сессионном зале. Авторы проектов постановлений утверждали, что в процессе рассмотрения этого закона были допущены нарушения Регламента Верховной Рады.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного». Документ поддержали 278 народных депутатов.