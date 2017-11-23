Переворот в Луганске: в МинАТО назвали возможные причины

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц назвали возможные причины переворота в Луганске.

Об этом рассказал замглавы ведомства Юрий Грымчак в интервью на телеканале "Прямой".

"Я считаю, что кормовая база очень сильно уменьшилась. Вы должны понимать, шахты затапливаются, количество добытого угля падает, заводы вывезли, порезали, и уже не так много чего резать. Денег из России идет все меньше.

Как говорил классик, надстройка все равно ведь нуждается в деньгах. И не только для руководства, но и для окружающих. В связи с этим сокращается база. Надо кого-то из поля съесть. Вот и все", - заявил он. Кроме того, по словам Грымчака, есть информация о том, что в Луганске произошла ротация советников из РФ.

"Непубличным было то, что где-то месяц назад такая информация прошла, что те люди, которые были советниками, помощниками, которые приезжали из России, там тоже такая ротация происходила своя, что те, в которых срок истекал, уехали, а новые не прибыли. Или прибыло меньше или прибыли менее квалифицированные. И это как раз объяснение", - заявил он.

Также Грымчак отметил, что переворот в Луганске произошел спустя неделю после телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с главарями "республик". "Он обращается, а через неделю человека снимают. И поэтому пока ничего не известно.

Неизвестно, кто там будет и как. И в данном случае я думаю, что они статус-кво восстановят и будут жить дальше", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации российской "Новой газеты", главарь так называемой "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий выехал из оккупированного Луганска на территорию Российской Федерации.

