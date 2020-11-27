Пикет под стенами здания «АВЭКа»: в Концерне назвали направленность акции националистов антисемитской

Горящие файеры, крики, лозунги и не совсем понятные жесты. Так сегодня активисты организаций «Фрайкор», «Правый сектор» и «Союз ветеранов АТО» провели пикет под стенами здания концерна «АВЭК» на Сумской.

По словам заместителя председателя организации «Фрайкор» Богдана Войцеховского, они пришли сюда пообщаться с руководством «АВЭК», чтобы рекламу «Экопарка», которая находится у мемориала жертв Голодомора, демонтировали. Ибо говорят: ее нахождение там - недостойный поступок, который проявляет неуважение к погибшим во время геноцида.

При этом руководство "Концерна АВЭК" считает эту акцию силовой провокацией и самопиаром на теме памяти жертв политических репрессий, Голодомора и разжиганием межнациональной розни. И ко всему - попыткой сорвать заранее запланированное мероприятие в рамках Дня памяти жертв Голодомора и политических репрессий - Всеукраинскую акцию "Зажги свечу", которая в том числе проходит и в "Экопарке".

Хотя Войцеховский это отвергает, говорит, никоим образом не имели цели пропиариться на этой теме, как, собственно, и сорвать проведение акций в память жертв Голодомора.

Впрочем, в Концерне уверены - акция правых радикалов имеет ярко выраженное антисемитскую направленность, ведь во время нее, уверяют в «АВЭК», пикетчики использовали нацистские приветствия, на самих стенах оставили листовки с антисемитским содержанием и выкрикивали такие же лозунги.

Кроме того, националисты опоздали на несколько дней, ведь буквы на сегодня перенесены, и даже представители Института национальной памяти поблагодарили по телефону руководство «Экопарка» за понимание.