Под Горловкой начался обмен пленными (видео онлайн)

29 декабря 2019 г. 11:15
Источник: УНИАН
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Обмен пленными между самопровозглашенными "ЛДНР" и украинской стороной начался на КПП под Горловкой.

Об этом сообщают СМИ. Точное число людей, которое стороны передадут друг другу, пока не называлось.

"В эти минуты в Майорске в Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на Родину", - написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Как сообщалось ранее, обмен пленными запланирован на воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорск» вблизи Горловки под Горловкой.

Офис президента опубликовал фото с процедуры обмена, также ведется онлайн-трансляция.

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