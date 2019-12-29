Под Горловкой начался обмен пленными (видео онлайн)

Обмен пленными между самопровозглашенными "ЛДНР" и украинской стороной начался на КПП под Горловкой.

Об этом сообщают СМИ. Точное число людей, которое стороны передадут друг другу, пока не называлось.

"В эти минуты в Майорске в Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на Родину", - написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Как сообщалось ранее, обмен пленными запланирован на воскресенье на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорск» вблизи Горловки под Горловкой.

Офис президента опубликовал фото с процедуры обмена, также ведется онлайн-трансляция.