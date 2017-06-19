Пограничник подбросил своей невесте наркотики, чтобы сделать "оригинальное" предложение

19 июня 2017 г. 16:23
Источник: Новое Время
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Пограничник пропускного пункта Ягодин, Волынская область, Юрий Петрук напугал свою невесту, чтобы сделать "оригинальное" предложение.

Девушка с матерью ехала в Украину, чтобы поздравить своего жениха с окончанием Национальной академии Госпогранслужбы.

Когда они пересекали польско-украинскую границу на машину среагировала дежурная собака. После детального осмотра автомобиля пограничники обнаружили два больших пакета с белым порошком и таблетками.

Девушку предупредили, что за перевозку наркотиков ей грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Когда она уже была напугана, появился жених с розами и сделал ей предложение.

Видео: 

Перевозила наркотики - а в дарунок отримала обручку. Неймовірна історія в "Ягодині"

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