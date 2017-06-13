Порошенко подписал закон о создании печатных изданий Минобороны на время АТО

Минобороны получило право на создание своей газеты или журнала.

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы относительно создания печатных средств массовой информации Министерством обороны Украины на время проведения антитеррористической операции» (№2051-VIII).

В частности, закон определяет, что на время проведения антитеррористической операции Министерство обороны имеет право на создание печатного средства массовой информации. Финансирование таких печатных СМИ будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.

Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования. Как сообщал УНИАН, 18 мая ВерховнаяРада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о создания печатных средств массовой информации Министерством обороны и военно-гражданскими администрациями на время проведения антитеррористической операции».

Согласно закону, в состав редакционной коллегии печатного СМИ должны входить представитель Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, пропорционально пресс-офицеры пресс-центра штаба АТО, журналисты, которые работают в районе проведения АТО и освещают военную тематику, а также представители общественных объединений и ассоциаций.

Кроме того, в таком СМИ, запрещается реклама программ политических партий, избирательных блоков, деятельности их руководителей и членов, которая носит агитационный характер.

После окончания АТО печатное СМИ в течение трех месяцев подлежит реформированию в соответствии с законом «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации».