Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за доведение до самоубийства

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 4088, который предполагает до 3 лет ограничения или лишения свободы за доведение до самоубийства.

Об этом свидетельствуют данные, которые содержит карточка законопроекта на сайте ВРУ.

Доведение до самоубийства или до попытки самоубийства повлечет ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет. В том числе, если с человеком жестоко обращались, шантажировали, систематически унижали или же принуждали делать то, что он не хотел.

В норме закона также упоминается "склонение к самоубийству" и "иные действия, способствующие совершению самоубийства".

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации в парламентской газете "Голос Украины".

Напомним, ранее стали набирать популярности так называемые "группы смерти" в соцсетях. Подростков "вербовали" в группы, предлагали игры и квесты с нанесением себе увечий, конечной целью которых было самоубийство.

Отмечалось, что ранее организаторов подобных групп сложно было привлечь к ответственности из-за отсутствия необходимых норм в Уголовном кодексе.