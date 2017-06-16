Порошенко поручил правительству осенью поднять пенсии и отменить их налогообложение

16 июня 2017 г. 20:30
Источник: РБК - Украина
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Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров Украины осенью поднять пенсии и отменить их налогообложение.

Об этом глава государства заявил в ходе заседания Нацсовета реформ, сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

"Президент на Нацсовете реформ поручил правительству уже осенью поднять пенсии, отменить налогообложение пенсий и все ограничения для работающих пенсионеров", - сообщил Цеголко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабинете министров Украины презентовали новую формулу расчета пенсий.

"До недавнего времени пенсии назначались по 15 разным законам, таким образом существовали различные расчеты пенсионного обеспечения. Например, госслужащий с 20-ю годами стажа госслужбы получал пенсию в размере 90% от последнего заработка, а все остальные граждане только 40% от зарплаты. То есть, при одинаковом размере стажа, и одинаковом уровне заработка, пенсии для отдельных категорий отличались более чем вдвое", - заявил министр социальной политики Андрей Рева.
 

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