Порошенко ратифицировал соглашение с Нидерландами о сотрудничестве в расследовании катастрофы MH17

Президент Петр Порошенко подписал законы о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с катастрофой малазийского самолета рейса МН17.

Как сообщили в пресс-службе президента, глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 Малазийских авиалиний 17 июля 2014 года» и «О выполнении Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 Малазийских авиалиний 17 июля 2014 года».

Соглашение между Украиной и Королевством Нидерланды о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 «Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года, было подписано 7 июля 2017 года в Таллинне.

Ратификация этого соглашения и имплементация его положений в национальное законодательство обеспечивает сотрудничество между компетентными органами обоих государств, определяет порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий в рамках соглашения с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к сбиванию самолета, в рамках судебной системы Нидерландов.

В частности, особенности передачи Украиной в Королевство Нидерландов уголовного производства, выполнение запроса компетентного органа Королевства Нидерландов об обеспечении участия лица в качестве обвиняемого в судебном производстве на территории Королевства Нидерландов в режиме видеоконференции, выполнение запроса компетентного органа Королевства Нидерландов о допросе свидетеля или эксперта в режиме видеоконференции.

Верховная Рада 12 июля приняла закон о ратификации Соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17, и закон о выполнении этого соглашения.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области.

Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая 2018 года следственная группа представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе лайнера.

Группа пришла к выводу, что ЗРК «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбивание рейса MH17.

Привлечение России к ответственности будет осуществляться отдельно от преследования виновных в этом лиц.