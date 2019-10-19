Правительство РФ признало украинцев "носителями русского языка"

Правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий признание уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России.

Об этом говорится в решении правительства РФ от 17 октября, сообщается на сайте правительства в субботу, 19 октября.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации"" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке. Проектом закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в тексте решения.

В соответствии с ч. 1 ст. 331 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ, по результатам собеседования, проведенного с ними комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.