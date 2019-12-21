Правительство Украины увеличило количество заместителей министра здравоохранения

21 декабря 2019 г. 17:15
Источник: Интерфакс-Украина
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Кабинет министров Украины постановлением от 18 декабря 2019 года увеличил до шести число заместителей министра здравоохранения.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Соответствующим постановлением вносятся изменения в пункт 9 приложения к постановлению Кабмина от 11 октября 2016 года № 710 "Об эффективном использовании государственных средств".

Ранее Кабмин уволил с должности замминистра здравоохранения Михаила Загрийчука и Младену Качурец. В декабре первый замминистра Андрей Семиволос выразил надежду, что команда Минздрава вскоре будет полностью сформирована.

 

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