Правоохранители проводят проверку по факту недопуска депутатов на сессию горсовета

Харьковские правоохранители проводят проверку по факту обращения депутатов.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 20 сентября в Шевченковский отдел полиции обратился 39-летний житель Харькова с сообщением о том, что он и несколько депутатов Харьковского городского совета не смогли попасть на очередную сессию в связи с тем, что двери в помещение по неизвестным причинам были закрыты.

Факт события зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 351 (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

Напомним, накануне в Харькове состоялась очередная сессия городского совета. Двери в мерию закрыли за полчаса до начала заседания. В сессионный зал не спогли попасть часть депутатов и активисты, которые требовали разрешить их присутсвие на сесии.

