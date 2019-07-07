 

Премьер-министр Молдовы 11 июля посетит Киев

07 июля 2019 г. 18:50
Источник: Европейская правда
12 просмотров

Премьер-министр Молдовы Майя Санду 11 июля посетит Украину с официальным визитом по приглашению президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Благодарю президента Украины за приглашение и готовность встретиться в такие сжатые сроки. У Молдовы и Украины схожие проблемы, особенно в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на разрешения проблем граждан", - написала молдавский премьер в своем Facebook.

Санду сказала, что обе страны ориентированы на европейскую интеграцию, и отметила, что тесное сотрудничество Молдовы и Украины скажется благоприятно "и на безопасности в регионе, и на жизни граждан обеих стран".

Также 16 июля Санду отправится в Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Хочу выразить особую благодарность канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая пригласила с визитом в первые недели моего мандата, но особенно - за постоянную поддержку Германии граждан Молдовы. Германия всегда была надежным союзником Молдовы в продвижении и укреплении демократии в нашей стране, поддерживая стратегические устремления Молдовы", - добавила она.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.