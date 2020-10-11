Президент Азербайджана Алиев рассказал о переговорах с Арменией по Нагорному Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал большое интервью российскому "РБК", в котором положительно оценил переговоры с Арменией по Нагорному Карабаху, а также определил роль России как ключевую в урегулировании конфликта между странами.

Интервью обнародовали 11 октября.

Алиев положительно оценил начало переговоров с армянской стороной: "Я оцениваю (переговоры - ред.) положительно, так как в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что мало принципиальную важность, это была позиция Азербайджана, начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров".

По его словам, Ереван вынужден был принять "базовые принципы урегулирования конфликта, где прописана последовательность, в которой должны быть возвращены оккупированные территории Азербайджана".

Он также отметил, что переговоры велись, ведутся и будут вестись только между Азербайджаном и Арменией, а не Нагорным Карабахом.

"Поэтому главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории у нас, что она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отвоевать", - подчеркнул Алиев.

При этом он добавил, что на переговорах в Москве Азербайджан не требовал конкретного плана вывода войск с датами "в пределах того плана, который был согласован".

"Мы не пошли на то, чтобы требовать от них за столом переговоров полной капитуляции. Мы понимаем, что режим Пашиняна достаточно уязвим. Он был уязвим и к эскалации в силу внутриполитических причин. Сейчас он уязвим еще больше. И я не считаю, что в интересах Азербайджана, чтобы в Армении сейчас произошла еще одна революция и пришли бы к власти безумные националисты, радикалы, азербайджанофобы. Поэтому мы не стали настаивать на конкретных датах в пределах того заявления, которое было согласовано. Но это предполагает, безусловно, согласованный вывод армянских оккупационных сил с нашей территории. Поскольку в заявлении есть ссылка на субстантивные переговоры, а это значит - на базовые принципы, а там все конкретно написано, когда освобождается пять районов, когда освобождается еще два ", - отметил президент Азербайджана.

По его мнению, военная часть, "или ее первый этап", подошла к концу: "Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое как раз-таки и обеспечит то, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит" .

Алиев также отметил решающую роль России в конфликте:

"Россия играет особую роль. И, безусловно, эта роль, она основана и на истории, и на взаимодействии наших народов, а также и на весу и роли России в мире и, безусловно, в нашем регионе. Поэтому, конечно же, возможности у России влиять на урегулирование конфликта несравненно больше, чем у любой другой страны, в силу этих объективных причин".

Он также добавил, что неоднократно обращался к российскому руководству, чтобы оно убедило армянскую сторону "в прекращении оккупации".

"Но этого не произошло", - отметил он.

Напомним, Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с 12:00 (11:00 мск) 10 октября.

Впрочем, в первый час "перемирия" страны обменялись обвинениями в обстрелах городов и нарушении перемирия.