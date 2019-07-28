 

Президент Франции встретится с Владимиром Путиным 19 августа

28 июля 2019 г. 15:13
Источник: Европейская правда
17 просмотров

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в субботу, что 19 августа, накануне саммита "Большой семерки", примет на юге страны президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Макрон сказал, что встреча с Путиным состоится в его летней резиденции, средневековой крепости Брегансон на французском средиземноморском побережье.

Он отметил, что форт был выбран потому, что он позволяет "работать в изоляции ... и принимать иностранных лидеров, что я сделаю с Владимиром Путиным через несколько недель".

В Кремле заявили российскому агентству "Интерфакс", что "визит Путина во Францию ​​в указанные сроки прорабатывается".

Отметим, после переговоров Макрона и Путина Франция 24-26 августа примет саммит лидеров "Большой семерки". Франция в этом году председательствует в G7, к которой также относятся Великобритания, Канада, Германия, Италия, Япония и США. Россию в 2014 году исключили из G8 после того, как она аннексировала украинский Крым.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.