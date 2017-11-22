Президент подписал закон о судебной реформе в Украине

Президент Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в ряд кодексов в рамках судебной реформы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Речь идет о законе 6232 "О внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, в Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".

"Этим законом вводятся новые правила судебного процесса в гражданском, хозяйственном, административном судопроизводстве, а также вносятся некоторые изменения в правила уголовного процесса", - отмечают там.

По данным пресс-службы, новый закон приведет украинские правила судебного процесса в соответствие с "лучшей европейской и международной практикой".

"Это наиболее комплексное реформирование процессуального законодательства за последние 26 лет", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что нормы закона расширят способы судебной защиты и средства доказывания в судебном процессе, обеспечат его открытость и прозрачность, добросовестность пользования процессуальными правами, компенсацию судебных расходов, разумные сроки рассмотрения дел и правовую определенность.

"Также предусмотрено внедрение системы "электронного суда", которая упростит коммуникацию с судом и уменьшит расходы на содержание судебной системы", - добавили в пресс-службе.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.