Президент внес в Раду законопроект об Антикоррупционном суде

23 декабря 2017 г. 11:02
Источник: Новое Время
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Петра Порошенко об Антикоррупционном суде.

Согласно сообщению на сайте парламента, законопроект был зарегистрирован 22 декабря. Он внесен президентом как неотложный.

Текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

Ранее эксперты презентовали Порошенко законопроект, который учитывает рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии.

Накануне Верховная Рада отозвала законопроект об антикоррупционном суде, авторами которого являются народные депутаты.

10 октября Венецианская комиссия порекомендовала президенту Порошенко внести свой законопроект в Раду о создании отдельного суда, который будет заниматься делами коррупционеров.

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