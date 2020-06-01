Протесты в США заставили Трампа спрятаться в бункер

01 июня 2020 г. 12:20
Источник: Укринформ
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Президент США Дональд Трамп с семьей провел около часа в бункере Белого дома на фоне протестов из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«В то время, как протестующие собрались (из-за убийства Джорджа Флойда - ред.) в пятницу у Белого дома в Вашингтоне, президента Дональда Трампа отвели в подземный бункер на некоторое время», - говорится в сообщении.

По словам собеседников, Трамп вместе с женой Меланией и сыном Бэрроном провели в Центре по чрезвычайным операциям в бункере меньше часа. Отмечается, что такая процедура активируется только в случае, если Секретная Служба США посчитает, что уровень опасности в Белом доме поднялся до красного (самого высокого).

Как сообщалось ранее, протесты в США, которые быстро переросли в массовые беспорядки с погромами магазинов, вспыхнули из-за смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер вскоре после задержания полицией. С четверга полиция арестовала почти 1400 человек в 17 городах страны. Семь штатов и федеральный столичный округ Колумбия попросили помощи Национальной гвардии США в борьбе с беспорядками.

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