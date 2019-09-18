Рада изменила закон о Высшем антикоррупционном суде

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18 сентября 2019 г. 11:14
Источник: РБК-Украина
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Верховная рада внесла изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде: парламент принял во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1025.

За принятие законопроекта проголосовали 323 парламентария.

Предусматривается, что подсудность ВАКС распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении в ЕРДР внесены со дня начала работы ВАКС; на уголовные производства, расследование которых ведет НАБУ и завершено прокурорами САП до начала работы ВАКС, а также со дня начала работы нового суда.

Напомним, ранее парламент принял данный закон за основу в первом чтении, перед этим президент Украины Владимир Зеленский предлагал ВР внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Так, на сайте законопроект был зарегистрирован под №1025. Глава государства определил его как безотлагательный.

Добавим также, ранее Зеленский предлагал на рассмотрение Рады 8 созыва законопроект об уточнении подсудности дел ВАКС. Документом предлагалось изложить в новой редакции подпункт в заключительных и переходных положениях. Предусматривалось, что подсудность ВАКС как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства со дня начала работы этого суда.

 

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